Роскачество нашло в лапше быстрого приготовления пестициды и микотоксины

Не самыми полезными и безопасными оказались четыре марки.

Роскачество обнаружило в нескольких марках лапши быстрого приготовления следы веществ, которых не должно быть в продуктах. Об этом организация пишет на своем официальном сайте.

Пестициды, регуляторы роста растений и микотоксины специалисты нашли при проверке 17 торговых марок. Токсины могли появиться в лапше из-за плохой муки, предоставленной недобросовестными поставщиками, пишут в Роскачестве. Также лапша могла неправильно храниться в магазине или транспортироваться.

Следы пестицида бифентрина нашли в быстрой лапше "Биг Ланч", а частички регулятора роста растений – в "Биг Ланче", "Золотистой жатве", "Роллтоне" и лапше "Моя цена". Кроме того, после анализа на допустимый уровень охратоксина (опасного микотоксина) обнулили рейтинг торговой марки лапши "Скоровар". Лапша абсолютно не соответствовала Техническому регламенту Таможенного союза "о безопасности пищевой продукции".

Также в Роскачестве проверили заварной обед на разрешенное количество соли. Целых 12 марок превысили "соляной" стандарт и лишь в пяти, среди которых известные "Доширак" и "Красная цена", соли было в пределах нормы.

Опасения потребителей о быстрой лапше отчасти подтвердились. Повышенным уровнем соли и использованием плохого сырья грешило достаточное количество марок. Роскачество предупреждает, что несмотря на некоторые положительные результаты проверки, ни одна марка лапши не может претендовать на российский Знак качества.

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