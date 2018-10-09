Акимов: россияне смогут пользоваться бумажными паспортами после перехода на электронные

Однако, в 2022 прекратится выдача бумажных паспортов.

Правительство РФ ну будет проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов после внедрения электронных. Об этом СМИ рассказал вице-премьер Максим Акимов.

Если еще не подошел срок получения или замены паспорта, будет функционировать бумажный вариант. Или если человек просто не хочет менять паспорт на электронный, он может использовать традиционное удостоверение личности.

Ранее Акимов отметил, что уже в июле 2020 года начнут выдавать электронные паспорта, в 2022 прекратится выдача бумажных паспортов. Паспорт будет представлен в виде пластиковой карты с чипом, на которой будет содержаться вся основная информацию о ее владельце.

Видео: Piter.TV