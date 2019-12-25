Подростки, эвакуированные из Палестины, получили в Петербурге паспорта РФ

Документы на получение гражданства были оформлены в упрощенном порядке.

В конце ноября в Петербург на вертолете прилетела семья из Палестины. Младшие члены семьи на днях получили российские паспорта. Им выдали их в УМВД Калининского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Паспорта ребятам выдали в торжественно обстановке. Документы на получение гражданства были оформлены в упрощенном порядке, в соответствии с нормами Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации".

Старшие члены семьи являются сотрудниками сферы здравоохранения. Они выбрали для эвакуации Петербург, потому что здесь живет их старый друг.

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Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти