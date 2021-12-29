Бульвар Менделеева в Мурино не будут застраивать торговыми павильонами

Вся территория бульвара передана в муниципальную собственность.

Власти Ленобласти не будут застраивать бульвар Менделеева в Мурино. Изначально там должны были появиться торговые павильоны и ресторанный дворик. Однако от этой идеи отказались. Об этом сообщает пресс-служба Администрации региона.

Местным жителям больше не придется своими руками укладывать тротуарную плитку, как это было в августе прошлого года. Вся территория бульвара передана в муниципальную собственность. Скоро там начнутся работы по благоустройству.

Планируется, что на территории демонтируют фундамент, проведут озеленение и установят новые лавочки.

Соглашение о безвозмездной передаче трех земельных участков бульвара Менделеева подписано 23 декабря 2021 года. Ранее частная компания планировала построить на бульваре ресторанный молл, против которого бастовали местные жители.

Фото: lenobl.ru