Бульвар Менделеева в Мурино не будут застраивать торговыми павильонами

Власти Ленобласти не будут застраивать бульвар Менделеева в Мурино. Изначально там должны были появиться торговые павильоны и ресторанный дворик. Однако от этой идеи отказались. Об этом сообщает пресс-служба Администрации региона.
Местным жителям больше не придется своими руками укладывать тротуарную плитку, как это было в августе прошлого года. Вся территория бульвара передана в муниципальную собственность. Скоро там начнутся работы по благоустройству.
Планируется, что на территории демонтируют фундамент, проведут озеленение и установят новые лавочки.
Соглашение о безвозмездной передаче трех земельных участков бульвара Менделеева подписано 23 декабря 2021 года. Ранее частная компания планировала построить на бульваре ресторанный молл, против которого бастовали местные жители.
Фото: lenobl.ru
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