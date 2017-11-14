Буйвол напугал львов в национальном парке в Ботсване

В сети появилось видео жестокой схватки буйвола и львов, которое могла закончиться гибелью крупного рогатого животного, если бы на помощь к нему не поспешили его собратья.

Посетители национального парка Чобе в Ботсване сняли на видео ожесточенную схватку буйвола и львов, которая закончилась несокрушимой победой рогатого.

На опубликованных кадрах видео на буйвола напали три львицы. Буйвол как мог отбивался от хищниц, но ему это плохо удавалось: перевес был на стороне львов. Тогда буйвол решил зайти в воду, чтобы избавиться от одной "кошек". Но хищница, вцепившись в холку буйвола, никак не хотела отдавать свою добычу, пока на помощь не пришли другие буйволы.

Когда обе группы, хищников и крупных млекопитающих, оказались на берегу, обиженный буйвол стал наступать на львов. Чувствуя, что за буйволом стоит мощная поддержка, львы постыдно отступили.

Видео: YouTube/LIVE videos