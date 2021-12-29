Личность дебошира установлена полицией.

Буйный житель Новосибирска разгромил лифт в 20-этажном доме. Об этом рассказали региональные представители пресс-службы правоохранительных органов. В настоящее время личность хулигана установлена. По социальным сетям распространился ролик с инцидентом. На кадрах было видно, что молодой человек крушил оборудование изнутри кабины. После этого лифт оказался сломан.

Личность нарушителя сотрудниками полиции установлена в кратчайшие сроки. Им оказался ранее не судимый 22-летний житель Центрального района. Гражданин был доставлен в отдел полиции №1 для разбирательства. пресс-служба МВД по Новосибирской области

Ведется проверка по вопросу возбуждения административного дела по статье 717 КоАП. Речь ведется об умышленном повреждении общедомового имущества.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

