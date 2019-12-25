Воришка оставил охраннику "Окея" химический ожог

Однако, сбежать ему всё равно не удалось.

В Петербурге охранник магазина "Окей" в Выборгском районе получил химический ожог лица после стычки со злоумышленником, который пытался похитить товары. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 2 августа на Выборгском шоссе. Злоумышленник открыто похитил товары из магазины. Когда охранник попытался его остановить, он распылил неизвестную жидкость в сторону сотрудника магазина. Воришка пытался сбежать, но был задержан.

Охраннику в больнице диагностировали химический ожог первой степени.

Также накануне на Ланском шоссе грабители избили сумкой по голове продавца магазина.

Фото: Piter.TV