Воришка оставил охраннику "Окея" химический ожог

В Петербурге охранник магазина "Окей" в Выборгском районе получил химический ожог лица после стычки со злоумышленником, который пытался похитить товары. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 2 августа на Выборгском шоссе. Злоумышленник открыто похитил товары из магазины. Когда охранник попытался его остановить, он распылил неизвестную жидкость в сторону сотрудника магазина. Воришка пытался сбежать, но был задержан.
Охраннику в больнице диагностировали химический ожог первой степени.
Также накануне на Ланском шоссе грабители избили сумкой по голове продавца магазина.
Фото: Piter.TV
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