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Утром Бухарестскую проверяли почти час
Сегодня, 10:20
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nastya960
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Утром Бухарестскую проверяли почти час

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Сейчас метро работает в штатном режиме.

Утром в среду, прямо в самый час пик станция метро "Бухарестская", которая находится во Фрунзенском районе, была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение 55 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 08:53, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 09:48. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.

Станция метрополитена работает в штатном режиме. 

Пенсионера, который прокатился на иномарке по подземному переходу метро "Московская"отправили в психбольницу.

Фото: Piter,TV

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Теги: бесхозный предмет , бухарестская , метро
Категории: Лента новостей Новости СПб

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