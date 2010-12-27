Утром Бухарестскую проверяли почти час

Сейчас метро работает в штатном режиме.

Утром в среду, прямо в самый час пик станция метро "Бухарестская", которая находится во Фрунзенском районе, была закрыта для пассажиров на вход и выход в течение 55 минут. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

Станцию закрыли в 08:53, пассажиры могли добираться только верхним транспортом, бесхозный предмет осматривали до 09:48. В результате проверки никаких опасных предметов не обнаружили.

Станция метрополитена работает в штатном режиме.

Пенсионера, который прокатился на иномарке по подземному переходу метро "Московская"отправили в психбольницу.

Фото: Piter,TV