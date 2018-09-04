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Пенсионера, который прокатился на иномарке по подземному переходу метро "Московская"отправили в психбольницу 

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Геннадий Валяев уже лежал в психушке с диагнозом шизофрения параноидная.

Во вторник, 4 сентября, стало известно, что пенсионера, который заехал на черной иномарке в подземный переход метро "Московская" освобожден из-под стражи.  Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Мужчину отправили на принудительное лечение в психбольницу. Отметим, что Геннадий Валяев уже лежал в психушке с диагнозом шизофрения параноидная.

Напомним, что зимой этого года, пенсионер в алкогольном опьянении решил прокатиться по подземному переходу метро "Московская" на своем автомобиле. В происшествии никто не пострадал. 

 

 

Теги: метро , метро московская , пенсионер въехал на машине в метро
Категории: Лента новостей Новости СПб

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