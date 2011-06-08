На Бухарестской горел балкон в жилом доме

Жильцы смогли самостоятельно потушить огонь.

Сегодня, 17 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Бухарестской улице в доме № 66, корупс 3, вспыхнула квартира. Там случился пожар на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:57. Пламя охватило 1,5 квадратных метра.

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Однако к их приезду жильцы успели самостоятельно потушить огонь.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на улице Союза Печатников случился пожар в пятикомнатной квартире.

Фото: Piter.tv

