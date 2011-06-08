  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Бухарестской горел балкон в жилом доме
Сегодня, 11:39
141
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Бухарестской горел балкон в жилом доме

0 0

Жильцы смогли самостоятельно потушить огонь.

Сегодня, 17 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Бухарестской улице в доме № 66, корупс 3, вспыхнула квартира. Там случился пожар на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:57. Пламя охватило 1,5 квадратных метра. 

Бороться с огнем прибыли 15 спасателей  и три спецмашины. Однако к их приезду жильцы успели самостоятельно потушить огонь.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее мы писали, что на улице Союза Печатников случился пожар в пятикомнатной квартире.

Фото: Piter.tv
 

Теги: бухарестская улица, купчино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии