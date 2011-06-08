На Бухарестской горел балкон в жилом доме

Сегодня, 17 августа, во Фрунзенском районе произошел пожар. На Бухарестской улице в доме № 66, корупс 3, вспыхнула квартира. Там случился пожар на балконе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:57. Пламя охватило 1,5 квадратных метра.
Бороться с огнем прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Однако к их приезду жильцы успели самостоятельно потушить огонь.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что на улице Союза Печатников случился пожар в пятикомнатной квартире.
Фото: Piter.tv
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