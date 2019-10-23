Буфет "ЛЭТИ" прикрыли из-за антисанитарии и просрочки

До работы допустили помощника повара, которая жаловалась на боли в животе и дисфункцию кишечника.

В Петербурге суд привлек к административной ответственности компанию "Зеленый мир", которая предоставляла питание студентам и сотрудникам СПб ГЭТУ "ЛЭТИ". Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

В буфете учебного заведения нашли многочисленные нарушения. В частности, в помещениях и коридорах было грязно, хранились личные вещи сотрудников общепита и всякий хлам, не проводилась дезинфекция посуды и приборов, продукты хранились с нарушениями и некоторые уже были просрочены.

Кроме того, установлено, что 16 и 17 февраля помощник повара жаловалась на боли в животе и дисфункцию кишечника, однако ее все равно допустили до работы.

Защитник компании признал вину, но пояснил, что большинство нарушений уже устранили. Осталось только согласовать с университетом подключение вентиляции и вытяжек. Суд решил приостановить деятельность компании, несмотря на то, что она обслуживает около 10 тысяч студентов и преподавателей университета.

Ранее мы писали, что в Петербурге и Ленобласти несовершеннолетние отравились алкоголем.

Фото: pixabay.com