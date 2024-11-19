Майк Уолтц рассказал о реакции команды Трампа на решение по Украине от Байдена, покидающего Белый дом.

Разрешение американского президента Джо Байдена для Вооруженных сил Украины наносить удары западным дальнобойным оружием с подконтрольной киевскому режиму территории вглубь РФ станет еще одним шагом к эскалации конфликта, последствия которого для мировой общественности будут неизвестны. С такой оценкой действий текущей администрации в Вашингтоне выступил член Палаты представителей США, член Республиканской партии от штата Флорида, будущий помощник Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц. Иностранный эксперт выступил с комментарием в эфире местного телеканала FOX News.

Это еще один шаг по пути эскалации. И никто не знает, к чему это приведет. "Как мы можем усадить обе стороны за стол переговоров, чтобы закончить этот конфликт? Майк Уолтц, конгрессмен

Конгрессмен США добавил, что кризис на Украине начинает выходить из-под контроля, так как в качестве ответной реакции на якобы отправку военнослужащий КНДР для участия в специальной военной операции власти США снимают собственные ограничения для ВСУ. В дополнение у этому процессу Южная Корея также заявляет о готовности вступить в конфликт.

Польские патроны калечили солдат ВСУ, заявил пленный.

Фото и видео: YouTube / FOX News