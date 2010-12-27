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Будущих потенциальных преступников будут вычислять учителя
Сегодня, 16:38
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nastya960
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Будущих потенциальных преступников будут вычислять учителя

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Учителя должны следить и обращать пристальное внимание на насилие по отношению к другим детям, а также обращать внимание на косвенные признаки, например, упрямство или повышенный интерес к оружию. 

Министерство просвещения РФ разработало рекомендации по профидактике проблемного поведения учащихся младших классов. Об этом сообщают "Известия".

Минпросвещения разрабатывало рекомендации совместно со специалистами и научными сотрудниками факультета юрпсихологии и Центром экстренной психологической помощи. Данные рекомендации должны "формировать законопослушное социально одобряемое поведение ребенка". Учителя должны следить и обращать пристальное внимание на насилие по отношению к другим детям, а также обращать внимание на косвенные признаки, например, упрямство или повышенный интерес к оружию. 

Если таких признаков слишком много, будут проводить беседы с родителями, а если необходимо, то будут даже собирать консилиум специалистов для корректировки поведения проблемного ученика.

Только факты: Ольга Карвелис о безопасности в системе образования.

Фото: pixabay.com

Теги: преступники , трудный ребенок , учитель
Категории: Лента новостей Новости России

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