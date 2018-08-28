Только факты: Ольга Карвелис о безопасности в системе образования

Председатель комитета по образованию Администрации Выборгского района рассказала, как школы и детские сады готовились к 1 сентября.

Образовательные учреждения Выборгского района получили от власти 885 000 рублей на обеспечение комплексной безопасности накануне 2018-2019 учебного года. Об этом на очередном заседании комиссии по антитеррору в администрации Выборгского района рассказала Ольга Карвелис. Канал Piter.TV публикует фрагмент из выступления председателя комитета по образованию.

С 9 июля по 1 августа в районе проводилась проверка подготовки образовательных учреждений к новому году. Приемка объектов проводилась при участии специалистов УМВД России и Госпожнадзора. По итогам были приняты все образовательные учреждения. При подготовке учреждений на комплексную безопасность было выделено 885 000 рублей. Из них - 778 000 на ремонт периметровых ограждений. В том числе, ограждения были установлены и отремонтированы в детских садах № 4 и 8 Выборга, а также 1 и 2 Рощино, во Дворце творчества. Ольга Карвелис, председатель комитета по образованию администрации Выборгского района

По словам эксперта, во всем Выборгском районе без ограждения остается только Приветненская школа. Ольга Карвелис отметила, что объект находится на землях Минобороны, и без их желания этот вопрос не решить.

Кроме того, за этот год в 3 образовательных учреждениях были установлены кнопки вызова групп быстрого реагирования за 89 000 рублей. Еще одно учреждение получило комплексную систему видеонаблюдения.

Ранее мы писали, что школы и детские сады Выборгского района готовятся к 1 сентября

Видео: Piter.TV