Школы и детские сады Выборгского района готовятся к 1 сентября

Канал Piter.TV своими глазами увидел, какие изменения произошли в образовательных учреждения за минувшее лето.

Образовательные учреждения Выборгского района готовятся к новому учебному году. Накануне глава района Дмитрий Никулин побывал в школе № 7. Здесь после ремонта открылся обновленный класс труда и домоводства.

У седьмой школы – особая история. После войны именно в этом здании учились дети тех, кто восстанавливал Выборг. Сегодня это современная школа, в которой приятно работать и ученикам, и педагогам. Комфортная среда влияет на поведение детей. По признанию учителей, даже хулиганов стало меньше – ребята перестают уродовать парты и бить окна.

Учителя любят свои кабинеты: школа оснащена! Вот сейчас каждая школа в Выборгском районе имеет очень хорошее оснащение. Компьютеры, интерактивные доски, мебиль, у нас есть все - говорит директор школы Людмила Митина.



В этом году было выделено 87 миллионов рублей. В частности, на примере этой школы мы видим, как качественно сделан ремонт, какие хорошие классы, какие хорошие спортивные площадки для детей. Также мы работаем над противопожарной защищенностью и антитеррористической безопасностью. Все это сказывается на образовании, ведь в комфортных условиях учиться легче и приятнее, - говорит Дмитрий Никулин, глава Выборгского района.

Такие стандарты образования в Выборгском районе внедряются повсеместно. Этим летом приятные перемены коснулись всех без исключения образовательных учреждений. В школе № 10 установили 58 стеклопакетов. На эти цели выделили около 1.5 миллиона рублей. В этом году сюда придут учиться более 1000 ребят, из них 129 – первоклашки.

Работы заканчиваются на этой неделе. Уже сегодня все учебные кабинеты оборудованы новыми окнами. Также в школе заканчивается косметический ремонт, мы оборудуем 3 новых кабинета. Закуплены новая мебель, техника и школа с нетерпением готовиться встретить любимых учеников, - отмечает директор школы Ольга Лобанкова.

В каждой школе для всех учеников готовы "Подарки от губернатора", подарки для первоклассников, которые они получат на линейке. В этом году мы закупили 37 тысяч новых учебников. Деткам не придется во многих школах пользоваться использованными учебниками, у нас достаточно средств, чтобы закупить новые издания. И обеспеченность учебниками у школ - 100%, - говорит Ольга Карвелис, председатель комитета образования.

К учебному году готовятся и дошкольные образовательные учреждения. В детском саду № 32, например, появилась такая вот площадка с научным оборудованием. Ветряк, ловец облаков, барометр и термометр – с их помощью малыши почувствуют себя настоящими метеорологами.

Это наша метеоплощадка. Дети в нашем учреждении, да и педагоги, активно занимаются научной и экспериментальной деятельностью. Когда мы нашли у поставщика такой вариант оборудования, то очень заинтересовались и приобрели площадку. Бюджет детского садика это позволяет, - замечает Ирина Карпушенкова, заведующий детским садом №32.

Еще одна новинка – прорезиненное защитное покрытие игровой площадки. Если активная игра закончится падением – оно не будет травматичным. Детский сад № 30 гордится и другими новшествами – мобильным планетарием, интерактивной лабораторией и единственной в районе Лего-Комнатой. Родители здешних малышей искренне завидуют своим детям.

Оценить все изменения дети и их родители смогут совсем скоро. До 1-го сентября остается чуть больше недели – за это время школы и детские сады должны достойно подготовиться к празднику знаний.