Брянскими следователями возбуждено уголовное дело об убийстве двух жителей региона

Следователи нашли тело преступника, который предположительно совершил двойное убийство.

Брянскими следователями возбуждено уголовное дело об убийстве жителей региона (по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ). Об этом рассказали региональные представители Следственного комитета РФ. По данным надзорного ведомства, около 4 часов утра специалисты обнаружили в частном домовладении по Комсомольскому переулку в городе Фокино Дятьковского района тела трех человек. На них зафиксированы следы насильственной смерти - телесные повреждения.

Эксперты провели осмотр места преступления. Следователи изъяли важные для дела улики. По предварительной версии случившегося, местные жители скончались из-за действий третьего лица. Его также обнаружили на месте инцидента без признаков жизни.

Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени признался в ее изнасиловании.

Фото и видео: YouTube / Следственный комитет России