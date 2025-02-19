Брянские полицейские раскрыли убийство, совершенное в 2002 году

Мужчина убил одного человек, ранил еще нескольких и угрожал расправой свидетелю.

Российские правоохранительные органы на территории Брянской области раскрыли убийство, совершенное в 2022 году. Оперативники задержали 64-летнего жителя Бежицкого района. Мужчина был очень удивлен, когда на его пороге появились сотрудники МВД, спецназ и следователи. Согласно предварительной информации от пресс-службы регионального управления полиции, злоумышленник в вечернее время прибыл к проходной одного из брянских предприятий. Далее без видимой причины он начал стрелять из малокалиберной винтовки в выходящих с территории завода граждан. На одного из них фигурант расследования напал с холодным оружием. Пострадавшими стали два человека. Они были госпитализированы с огнестрельными ранениями различной степени тяжести. Еще один потерпевший скончался от полученных пулевых и ножевых ранений.

Так как ясный мотив при выборе жертв отсутствовал, установить личность подозреваемого по горячим следам не удалось. Кроме того, один из выживших потерпевших сначала сообщил сведения о стрелявшем, но затем отказался от своих показаний. пресс-служба МВД РФ

Позже свидетель объяснил, что в ходе расследования стал получать угрозы расправы, поэтому был вынужден молчать о трагедии. Сейчас преступник заключен под стражу. В его отношении ведется уголовное дело по статьям 105 и 213 УК РФ.

Начальник петербургского МВД выступил против полицейских на самокатах.

Фото и видео: МВД медиа