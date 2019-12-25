Брошенный в огонь аэрозольный баллончик изуродовал лицо школьнице из Ленобласти

16-летняя девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ночью понедельника, 27 июня, в детскую больницу Петербурга была госпитализирована 16-летняя школьница с переломом нижней челюсти и рваной раной щеки. Увечья подросток получила из-за взорвавшегося аэрозольного баллона. Об этом стало известно Piter.TV.

По предварительным данным, инцидент произошёл в воскресенье вечером в посёлке Коробицыно Выборгского района Ленобласти. Семья разжигала там костёр, в который зачем-то бросили баллон. После разгерметизации и взрыва осколки задели стоявшую рядом девушку. Родители самостоятельно отвезли ее в больницу.

Сейчас состояние пострадавшей оценивается как тяжелое.

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Фото: Piter.TV