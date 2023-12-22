Бросавший снег с Литейного моста в Неву дворник уволен

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" прокомментировали ситуацию.

Дворника, который при уборке пешеходной зоны сбрасывал снег с Литейного моста в Неву, уволили. Детали инцидента приводит tg-канал "Топ новости Петербурга".

Мужчина, очищая Литейный мост от снега сегодня, 15 февраля, сбрасывал осадки в акваторию Невы. Отмечается, что такой способ уборки запрещен: за него грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей.

В пресс-службе СПб ГБУ "Мостотрест" прокомментировали ситуацию.

В рабочем порядке исполнителю по этому контракту направлено предупреждение о недопустимости подобных действий и проведении работы с сотрудниками. К работнику, участвовавшему в сбросе снега, будут приняты соответствующие меры, в том числе его ждет дисциплинарная ответственность. Пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест"

Спустя время представители организации сообщили, что сотрудник был уволен.

Ранее на Piter.TV: больше тысячи единиц спецтехники убирают снег в Ленобласти.

Видео: Telegram / Топ новости Петербурга