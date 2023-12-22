Больше 1000 единиц спецтехники убирают снег в Ленобласти

Горячая линия "Ленавтодора" за сутки приняла 53 заявки от автомобилистов.

Больше полутора тысяч единиц спецтехники очищают от снега дороги, тротуары, дворы, общественные территории в Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

За минувшие сутки дорожники Ленобласти вычистили от снега и наледи 14,4 тысячи километров покрытия и обочин. Усиленный режим для дорожных служб региона продолжается.

Больше 1000 единиц спецтехники и больше 3000 специалистов, в том числе дворников управляющих компаний, продолжают работы во дворах, на муниципальных территориях, у социальных объектов.

Горячая линия "Ленавтодора" за сутки приняла 53 заявки от автомобилистов. Номер 8-812-660-46-47 доступен круглосуточно. Также обращения жителей принимает Снежный штаб.

В Петербурге дорожные службы также работают в усиленном режиме после снегопада.

Фото: администрация Ленобласти