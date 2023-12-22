В Петербурге дорожные службы работают в усиленном режиме после снегопада

Чтобы жители не падали на скользких дорожках, специалисты обрабатывают тротуары новым противогололедным материалом "Бионорд".

В Петербурге устраняют последствия снегопада, который начался накануне, 14 февраля. Вчера в Петербурге выпало около 12 сантиметров снега. Дороги очищают от снега около тысячи единиц техники. Еще столько же специалистов ручного труда убирают сугробы во дворах города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Чтобы жители не падали на скользких дорожках, специалисты обрабатывают тротуары новым противогололедным материалом "Бионорд". Эта смесь работает медленнее, чем соль, но зато дольше не растворяется. Также коммунальщики использовали свыше 7 тыс. тонн пескосоляной смеси и почти 1,1 тыс. тонн соли.

Около сорока аварийных бригад дорожных предприятий занимаются прочисткой стоков ливневой канализации. Дорожные службы работают в усиленном режиме.

Ранее мы писали, что начался капитальный ремонт Карпатской улицы.

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга