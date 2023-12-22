Начался капитальный ремонт Карпатской улицы

До 5 марта будет закрыто движение транспорта по Карпатской улице на пересечении со Складским проездом.

Во Фрунзенском районе идет ремонт Карпатской улицы. Сейчас специалисты проводят работы по переустройству инженерных сетей и кабельных линий на участке протяженностью 300 метров. Кроме того, они демонтируют старое уличное освещение. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Начались работы по ремонту проезжей части и обновлению тротуаров. До 5 марта будет закрыто движение транспорта по Карпатской улице на пересечении со Складским проездом.

Специалистам предстоит заменить основание дорожной одежды. Благодаря такой работе покрытие станет более устойчивым к воздействию большого количества грузовых автомобилей и обеспечит логистику прилегающей промышленной зоны.

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