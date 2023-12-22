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Начался капитальный ремонт Карпатской улицы
Сегодня, 10:31
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Начался капитальный ремонт Карпатской улицы

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До 5 марта будет закрыто движение транспорта по Карпатской улице на пересечении со Складским проездом. 

Во Фрунзенском районе идет ремонт Карпатской улицы. Сейчас специалисты проводят работы по переустройству  инженерных сетей и кабельных линий на участке протяженностью 300 метров. Кроме того, они демонтируют старое уличное освещение. Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Начались работы по ремонту проезжей части и обновлению тротуаров. До 5 марта будет закрыто движение транспорта по Карпатской улице на пересечении со Складским проездом. 

Специалистам предстоит заменить основание дорожной одежды. Благодаря такой работе покрытие станет  более устойчивым к воздействию большого количества грузовых автомобилей и обеспечит логистику прилегающей промышленной зоны.

Ранее мы писали, что в Петербурге ввели в эксплуатацию отделение скорой помощи на Доблести.

Фото: Pxhere

Теги: дороги, инженерные сети, капремонт, карпатская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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