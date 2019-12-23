В Петербурге создали бронированный дом на случай зомби-апокалипсиса

Стоимость дома-бункера, рассчитанного на шесть-семь человек, в России начинается от 56,2 миллиона рублей.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что петербургские архитекторы создали бронированный дом на случай зомби-апокалипсиса. Об этом Piter.TV сообщил пресс-служба компании.

Проект носит название "Кибердом", архитекторы провели аналогию с бронированным пикапом Cybertruck от Илона Маска. Дом имеет наклонные стены из монолитного железобетона и сверхпрочной стали. Общая площадь "бункера от зомби"– 300 квадратных метров.

"Проект задумывался как архитектурная игра, но, к удивлению, нам уже стали поступать первые предложения", – отметил главный архитектор Алекс Выжевский.

Известно, что необычная постройка обойдется в 56,2 млн рублей. По словам архитекторов, в этом доме зомби-апокалипсис смогут пережить около 7 человек.

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