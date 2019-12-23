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В Петербурге создали бронированный дом на случай зомби-апокалипсиса

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Стоимость дома-бункера, рассчитанного на шесть-семь человек, в России начинается от 56,2 миллиона рублей.

В понедельник, 23 декабря, стало известно, что петербургские архитекторы  создали бронированный дом на случай зомби-апокалипсиса. Об этом Piter.TV сообщил пресс-служба компании. 

Проект носит название "Кибердом", архитекторы провели аналогию с бронированным пикапом Cybertruck от Илона Маска. Дом имеет наклонные стены из монолитного железобетона и сверхпрочной стали. Общая площадь "бункера от зомби"– 300 квадратных метров.

"Проект задумывался как архитектурная игра, но, к удивлению, нам уже стали поступать первые предложения",

– отметил главный архитектор  Алекс Выжевский.

Известно, что необычная постройка обойдется в 56,2 млн рублей. По словам архитекторов, в этом доме зомби-апокалипсис смогут пережить около 7 человек. 

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Видео:modern house

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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