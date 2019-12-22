Хидео Кодзима назвал лучшие картины 2019 года

В ТОП геймдизайнер попали десять фильмов.

Знаменитый геймдизайнер и глава студии Kojima Productions Хидео Кодзима традиционно назвал список лучших фильмов 2019 года. Автор серии игр Metal Gear является известным поклонником кино.

ТОП фильмов от Кодзимы возглавила корейская драма "Паразиты", выигравшая Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале. Ниже расположились шведское фэнтази "На границе миров" и новый фильм Мартина Скорсезе "Ирландец" с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши в главных ролях.

Также в пятерку вошли "Слон сидит спокойно" китайского писателя и режиссёра Ху Бо и "Холодная война" польского режиссёра Павла Павликовского.

Ещё пять фильмов геймдизайнер назвал вперемежку. Это детектив "Дом, который построил Джек", ливанская драма "Капернаум", мультфильм "Человек-паук: Через вселенные", "Джокер" с Хоакином Фениксом и "Брачная история" Ноа Баумбаха.

Ранее мы публиковали ТОП кинокритиков, где они назвали худшие фильмы 2019 года.

Видео: ют - KOJIMA PRODUCTIONS