Критики назвали худшие фильмы 2019 года

Эксперты порекомендовали будущим критикам посмотреть их всех.

Кинокритик составил ТОП самых плохих фильмов 2019 года. Список был опубликован на сайте Hollywood Reporter.

В тройку лидеров попал мультфильм "Стражи Арктики", экранизация мюзикла "Кошки" и кинокомикс "Темный Феникс". Также к худшим фильмам уходящего года отнесли триллер Брайана Де Пальмы "Домино", "Призраки Шэрон Тейт", "Миллион мелких осколков", "Рэмбо: Последняя кровь", "Спокойствие" и два фильма с Джоном Траволтой - "Бок о бок" и "Фанат".

Составители ТОПа посоветовали будущим критикам отсмотреть все ленты, чтобы иметь представление о материале, с которым приходится работать.

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