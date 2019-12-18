Россияне назвали лучшие фильмы и сериалы 2019 года

В тройку не вышли российские фильмы.

Лучшим фильмом 2019 года, по мнению россиян, стал "Мстители: Финал" Энтони и Джо Руссо. В тройке лидеров также оказались "Джокер" Тодда Филлипса и "Однажды... в Голливуде" Квентина Тарантино. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на проект "Кино Mail.ru".

Спустя 11 дней после выхода в прокат "Мстители" собрали в кино 2 миллиарда рублей. Через три месяца фильм сместил блокбастер "Аватар" Джеймса Кэмерона, почти десять лет сохранявший лидерство в списке самых кассовых фильмов в истории кино.

После главной тройки расположились совместный проект Джеймса Кэмерона и Роберта Родригеса "Алита: Боевой ангел" и мюзикл "Аладдин" режиссера Гая Ричи".

Сериалом года зрители назвали драму "Чернобыль", которая показывает все трагические события на Чернобыльской АЭС и ликвидацию их последствий. На втором месте сериального топа оказалась комедия "Почему женщины убивают" и на третьем – "Любовь, смерть и роботы".

Фильмы студии Disney собрали за год более $10 млрд.