Фильмы студии Disney собрали за год более $10 млрд

Рекорд киностудии вписал Disney в историю мирового кинематографа.

Появилась информация об итогах года в стане киностудии. К концу календарного 2019-го года проекты Disney заработали в мировом прокате суммарно порядка $10 млрд.

Больше всего денег в стан студии принесли "Мстители: Финал" ($2,79 млрд), "Король лев" ($1,65 млрд), "Капитан Марвел" ($1,1 млрд), "История игрушек 4" ($1,07 млрд) и "Аладдин" ($1,05 млрд). В ближайшее время значительную прибыль Disney может принести "Холодное сердце 2" и новая часть саги "Звездные войны: Скайуокер. Восход".

Ранее мы сообщали, кто вошел в число номинантов премии "Золотой глобус - 2020".

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