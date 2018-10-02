Бронированный Rolls-Royce принцессы Дианы продают за 26 тысяч долларов

Автомобиль не был в авариях, пробег – около 98 тысяч километров.

На сайте Bring a Trailer разместили объявление о продаже бронированного Rolls-Royce Silver Spur 1987 года. На нем во время своего пребывания в США ездила принцесса Диана. Автомобиль не был в авариях, пробег – около 98 тысяч километров.

Автомобиль заказывало МИД Великобритании для посольства в Вашингтоне. Кузов автомобиля усиливали стальными и кевларовыми пластинами, стекла в машине – поликарбонатные. На нем в 1990 году ездила принцесса Диана. Rolls-Royce Silver Spur имеет 6,75-литроый двигатель V8, 264 лошадиные силы, разгон до 97 километров в час за 12,6 секунды. Максимальная скорость – 174 км/ч. Цвет - темно-зеленый Balmoral Green Metallic.

Для удобства в машине есть два телефона, двусторонняя внутренняя связь, выдвижные столики.

Фото: Bring a Trailer