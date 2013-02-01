Бронирование отелей в Крыму на Новый год достигло 55%

Сергей Аксенов сообщил о том, что граждане России любят выбирать полуостров для от дыха.

Отели и санатории на территории российского полуострова Крым на новогодние праздники уже забронированы в среднем на 55 процентов, а на Рождество – порядка 40 процентов. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "Sputnik" сделал глава республики Сергей Аксенов в эфире радиостанции "Спутник в Крыму". Местный чиновник пояснил прессе, что путешественники из России любят регион, поэтому будут там отдыхать. Власти Крыма регулярно продолжают работать над повышением качества обслуживания гостей.

С точки зрения новогодних праздников сейчас бронирование составляет уже 55%, на рождественские – под 40%. В некоторых крупных отелях, которые имеют в том числе определенную инфраструктуру для зимнего отдыха, то есть бассейны, реабилитацию, релаксацию, – до 100% доходит бронирование. Сергей Аксенов, глава Крыма

Напомним, что туристический поток в Крым за период с января по ноябрь 2025-го года составил больше 6,7 миллионов человек. Данный показатель выше прошлогоднего уровня приезжих на 15 процентов.

Аксенов прокомментировал ситуацию с перебоями топлива в Крыму.

Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье