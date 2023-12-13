Аксенов прокомментировал ситуацию с перебоями топлива в Крыму

В Крыму указали сроки, в которые запасы ИА-92 и АИ-95 вернутся на полуостров.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о том, что в российском регионе предпринимаются все необходимые меры в связи с перебоями топлива. Такой комментарий местный губернатор сделал подписчикам через видеообращение, опубликованное в его Telegram-канале. Чиновник указал, что в течение двух дней автомобильные заправочные станции (АЗС) будут обеспечены необходимым объемом бензина марки АИ-95. Аналогичная ситуация будет касаться и бензина марки АИ-92, но подождать автовладельцам доставки товара придется две недели.

Предпринимаются все необходимые меры. В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки АИ-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92. Сергей Аксенов, глава Крыма

Специалист полагает, что перебои с топливом на полуострове возникли из-за снижения объемов производства на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ). По проблеме администрация региона находится в прямом контакте с профильными федеральными ведомствами. При этом Сергей Аксенов добавил, что с дизелем проблем у жителем Крыма в настоящее время нет, власти на местах обладают необходимыми объемами данного вида топлива.

Автотуристы из Петербурга и Москвы застряли на Рыбачьем из-за разрушенных дорог.

Фото и видео: Telegram / Аксёнов Z 82