Автотуристы из Петербурга и Москвы застряли на Рыбачьем из-за разрушенных дорог

Мосты смыло ливнями.

Группа автотуристов из Санкт-Петербурга и Москвы застряла за Полярным кругом на полуострове Рыбачий в Мурманской области. Об этом сообщает "Фонтанка".

Путешественники двигались на нескольких автомобилях, но дороги оказались размыты, а часть мостов смыла вода после сильных дождей и штормового ветра. По словам одного из участников поездки Александра, проезд оказался невозможен сразу на нескольких участках.

Дорожные службы восстанавливают только ближние к населенным пунктам трассы, до района Рыбачьего техника пока не дошла. Туристы оказались отрезаны от маршрута и вынуждены экономить топливо, еду и воду.

Ранее петербургские санатории намерены освободиться от турналога.

Фото: freepik