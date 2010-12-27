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"British Airways" отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя
Сегодня, 15:08
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nadezhda_sib

"British Airways" отменила более 90 рейсов из-за компьютерного сбоя

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В том числе было приостановлено авиасообщение этой компании между Петербургом и Лондоном.

Днем в среду, 7 августа, в авиакомпании "British Airways" произошел серьезный компьютерный сбой. В результате было отменено более 90 рейсов по всей Европе, также пострадали пассажиры, которые направлялись в Пулково. 

Как сообщили СМИ, в лондонских аэропортах "Хитроу" и "Гатвик" скопились очереди, люди ожидали отправления своих рейсов.

Из-за неполадок петербуржцы не смогли вылететь в столицу Англии, и наоборот - рейс из Лондона задержали. Однако это коснулось лишь авиаперевозчика "British Airways". Самолеты компании "Россия" вылетели по расписанию. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что молодой парень разделся перед 16-летней девушкой на рейсе "Симферополь – Петербург".

Фото: vk.com/britishairwaysvirtul

Теги: british airways, рейс, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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