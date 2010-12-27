Молодой парень разделся перед 16-летней девушкой на рейсе "Симферополь – Петербург"

После полета ему пришлось объяснять свое нездоровое поведение полицейским.

В среду, 7 августа на рейсе "Симферополь – Петербург" авиакомпании "Россия" 22-летний Сергей Демидов разделся перед 16-летней девушкой по имени Юлия. Об этом сообщил Telegram-канал "112".

По всей видимости, во время полета молодому человеку стало скучно. Уже на земле ему пришлось объяснять свое нездоровое поведение полицейским. Извращенца задержали, допросили и отпустили с условием явиться по первому требованию следователя.

Возможно, молодой человек страдает эксгибиционизмом. Это форма отклоняющегося сексуального поведения, которое часто наблюдается во время психических заболеваний. От демонстрации своих половых органов и реакции жертвы обнажающийся испытывает сексуальное удовлетворение.

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