Безработный житель Фрунзенского района два месяца развращал 12-летнюю девочку по интернету

С мая по июль 2019 года он присылал ей интимные сообщения и фотографии.

В понедельник, 5 августа полиция Фрунзенского района задержала подозреваемого в развращении 12-летней петербурженки. С мая по июль 2019 года 30-летний мужчина присылал девочке интимные сообщения и фотографии. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

К правоохранителям обратилась 34-летняя мать потерпевшей. Полиция возбудила уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера" и поехала в квартиру подозреваемого на проспекте Славы. Мужчина спокойно открыл гостям дверь и был задержан на двое суток. Вместе с ним следователи увезли в отделение системный блок, роутер и три мобильных телефона.

У подозреваемого есть криминальное прошлое. В 2015 году его на полгода условно осудили за приобретение и хранение наркотиков. На данный момент мужчина нигде не работает.

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