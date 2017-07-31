Британское Лобби против запрета Лондона продавать российские инвестиционные бумаги

В ответ на запрет Терезой Мэй на российские евробонды, ЦБ РФ планирует развить собственную биржу для продажи ценных бумаг, однако в этом есть ряд сложностей

Доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов рассказал о противодействии британского лобби, на которое наткнется табу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на продажу российских облигаций на фондовом рынке Лондона. Его слова цитирует ФБА "Экономика сегодня":

"Говорить о том, что российские ценные бумаги лишают Лондонской биржи, пока нельзя – англичане лишь допускают рассмотрение такого шага. И решиться на него будет довольно сложно – на Западе найдется достаточно много лоббистов, которые не заинтересованы в потере российских финансовых инструментов. Прежде всего, это как раз лоббисты в Великобритании – обслуживание госдолга РФ приносит значительные деньги компаниям этой страны.

Скорее всего, представители лобби разовьют бурную деятельность, которая будет направлена на воспрепятствование инвестиционной изоляции России. Мое мнение – на этот раз, наиболее вероятно, ситуация ограничится лишь обсуждением, вряд ли Лондон даже технически, не то что политически, сможет принять подобное решение в ближайшее время" – отмечает Сергей Хестанов.

Экономист также отметил, что у России теоретически есть альтернативная площадка для продажи еврооблигаций, однако формирование конкурентоспособной биржи является проблематичным. В пример он приводит опыт Китая, который безуспешно пытался развить подобную платформу в Пекине.

Тем не менее, интерес европейских стран к российским облигациям госдолга довольно высок. Около трети подобных бумаг покупается иностранными инвесторами.

"И вполне вероятно, что декларируемая британским правительством угроза вовсе окажется несущественной – инвесторы ее просто проигнорируют." – резюмирует Сергей Хестанов.

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