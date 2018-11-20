В День всех влюбленных посетители зоопарка смогут назвать тараканов именами бывших

За данную услугу просят лишь сделать небольшое пожертвование на нужды зоопарка.

В британском зоопарке города Севенокс, в графстве Кент предложили очень необычную акцию в преддверии Дня всех влюбленных. За небольшую плату посетители смогут назвать таракана именем своего бывшего парня или девушки. Об этом сообщает NDTV.

Данной услугой смогут воспользоваться те, кто пожертвует на нужды парка небольшую сумму (примерно 130 рублей).

Хотите немного отомстить своему бывшему возлюбленному? Почему бы вам не назвать нашего таракана в честь вашего бывшего парня или девушки? Представители зоопарка

На данное предложение стали довольно бурно реагировать в социальных сетях. Кто-то написал, что у него могут закончиться деньги, а также предложили дать имена крысам и жабам.

Фото: pixabay