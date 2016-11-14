В петербургской школе №98 ученики жалуются на нашествие тараканов

В школе №98 на Гражданском проспекте в Петербурге зафиксировано массовое нашествие тараканов. Ученики и родители жалуются на присутствие насекомых в классах, столовой, туалетах и гардеробной. Об этом сообщает 78.ru.
Проблема с тараканами сохраняется более года. По информации издания, насекомые появляются в учебных помещениях, в столовой, где дети принимают пищу, а также в туалетах и гардеробной.
Ученики отмечают, что иногда сталкиваются с насекомыми в мыле для мытья рук. Родители неоднократно обращались к администрации школы, которая направляла жалобы в санитарно-эпидемиологическую службу. Ситуация осталась нерешённой.
Фото: Piter.TV
