Британский сериал "Острые козырьки" завершится после шестого сезона

Съемки заключительного сезона уже стартовали.

Новый, шестой сезон популярного сериала "Острые козырьки" станет для него заключительным. Съемки заключительного сезона уже стартовали. Такая информация появилась на официальном сайте сериала.

После проволочек, вызванных пандемией COVID-19, мы возвращаемся к истории семьи [Шелби]. Хотя телесериал и подойдет к концу, наш рассказ продолжится уже в другой форме. Стивен Найт, автор идеи

Сценаристом шестого сезона по-прежнему будет автор идеи сериала Стивен Найт, режиссером - ирландец Энтони Бирн, снимавший пятый сезон "Острых козырьков". Первый сезон сериала вышел на телеканале ВВС в 2013 году и сразу же получил множество британских и международных наград. По сюжету действие разворачивается в промышленном Бирмингеме и Лондоне после окончания Первой мировой войны. В центре внимания члены банды "Острые козырьки" под руководством семьи Шелби.

Премьеру пятого сезона "Острых козырьков" только в Великобритании смотрело больше 7 млн человек (больше 10% населения страны). В конце 2020 года заслуги создателя сериала Найта были отмечены орденом Британской империи, который ему пожаловала королева Великобритании Елизавета II.

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Фото: Instagram/ @peakyblindersofficial