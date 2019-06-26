Британский премьер пообещал депутатам Верховной рады продолжать поставки оружия Киеву

Новый пакет предусматривает военную помощь на 375 млн рублей.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал депутатам Верховной рады, что его страна и союзники продолжат поставки вооружения в Украину. Об этом он заявил во время выступления перед украинским парламентом 3 мая.

В Соединенном Королевстве собираются выделить на помощь Украине еще 375 млн долларов. Новый пакет уже подготовлен. Кроме того, Лондон передаст Киеву радары, которые используются для точного наведения на артиллерийские части второй стороны, беспилотники большой грузоподъемности, а также тысячи приборов ночного видения.

Джонсон отметил, что Великобритания работает с десятком стран, которые осуществляют поставки в Украину. Также будут направлены бронированные машины, чтобы вывезти гражданское население.

Ранее партия зеленых в Великобритании призвала выйти из НАТО после конфликта на Украине.

Фото и видео: YouTube / 10 Downing Street