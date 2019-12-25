Британский Минтранс Шаппс сообщил о задержании российского самолета

Самолет задержали в Фарнборо. По словам Шаппса, в последние несколько дней ведется расследование. Власти ищут владельца воздушного судна.

Один российский самолет задержан в Британии из-за санкций против Москвы. Об этом сообщил телеканал Sky News со ссылкой на министра транспорта Гранта Шаппса.

Самолет задержали в Фарнборо. По словам Шаппса, в последние несколько дней ведется расследование. Власти ищут владельца воздушного судна. Небо по-прежнему закрыто для российских самолетов. Десятки крупных авиакомпаний покинули российский рынок. Россия ответила на санкции запретом на полеты в своем воздушном пространстве.

Напомним, что Запад начал вводить санкции после начала Россией военной спецоперации на Украине. Под ограничения попали кредитные организации, в частности Центробанк. Кроме того, их отключили от платежной системы SWIFT. Германия приостановила сертификацию газопровода "Северный поток -2".

Директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский посчитал, что санкционная политика Запада наносит ущерб гражданам Евросоюза.

Фото: pixabay