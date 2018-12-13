Видео: британские полицейские не смогли сдержать смех при погоне за "динозавром"

Человек в костюме динозавра пытался оторваться от полицейской машины, чем позабавил правоохранителей.

Полицейские из британского города Плимут (графство Девон) опубликовали в твиттере видео "погони" за человеком в костюме динозавра. Забавный ролик посмотрели уже более 30 тысяч человек.

Полицейские не спеша следуют человеком в костюме динозавра, который бежит по центру дороги. Правоохранителей так позабавил этот случай, что они не могли сдержать свой смех.

Заставляет задуматься, как они вымерли. Полицейский

Также пользователей попросили предположить, зачем "динозавру" понадобилось перебегать дорогу.

Ранее японцы собрали крупнейший скелет древнего ящера.

Видео: Twitter/ Charles Cross Police Team