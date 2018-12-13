Пятеро британских мамочек снимут порнофильм для детей

Они против того, чтобы их дети смотрели онлайн-порно, где показывают изнасилования.

Мамочки из Великобритании оказались шокированы после просмотра онлайн-порно. Поэтому став участницами реалити-шоу Mums Make Porn ("Мамы делают порно"), которое с 20 марта будет выходит на канале Channel 4, они решили снять свой собственный фильм. Главная его цель – показать своим детям, что секс – это вовсе не насилие. Об этом сообщает газета The Daily Mirror.

Во время съемок проекта женщинам показали хардкор-порно. После просмотра одну из участниц стошнило, вторая мама разрыдалась. Женщины сошлись в едином мнении, что детям и подросткам нужно показать, как бывает по-другому. Также одна мамочка сказала, что "надрала бы задницу" своему сыну, если бы он обращался с девушкой подобным образом.

Так как такие фильмы далеки от реальности и вводят в заблуждение подростков, британские мамы решили снять свой порно-фильм, который они представят в финале реалити-шоу.

Фото: Channel 4