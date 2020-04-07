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Британская певица Charli XCX записывает новый альбом во время самоизоляции 

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Альбом анонсирован на 15 мая.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что британская певица Charli XCX записывает новый альбом во время самоизоляции. Об этом она заявила в своём Instagram-аккаунте. 

"Характер альбома будет очень показательным для этого времени, поскольку я буду использовать инструменты, находящиеся у меня под рукой, для создания всей музыки, всех иллюстраций, всех видео",

—отметила Charli XCX.

Альбом анонсирован на 15 мая. 

Ранее мы сообщали о том, что названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции.

Видео:charli_xcx/instagram

Теги: культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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