Альбом анонсирован на 15 мая.

Во вторник, 7 апреля, стало известно о том, что британская певица Charli XCX записывает новый альбом во время самоизоляции. Об этом она заявила в своём Instagram-аккаунте.

"Характер альбома будет очень показательным для этого времени, поскольку я буду использовать инструменты, находящиеся у меня под рукой, для создания всей музыки, всех иллюстраций, всех видео", —отметила Charli XCX.

Альбом анонсирован на 15 мая.

Ранее мы сообщали о том, что названы популярные у россиян сериалы на самоизоляции.

Видео:charli_xcx/instagram