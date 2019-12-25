Британский производитель алкоголя откроет в Петербурге свой бутик

Открытие заведения намечено на октябрь.

Британский независимый производитель алкоголя Halewood Wines & Spirits готовит к запуску розничный проект в Петербурге. По информации "Коммерсанта", алкогольный бутик откроется на Смольном проспекте и станет первым магазином компании в России.

Известно, что в бутике разместят весь ассортимент виски, рома, джина, пива, водки, а также вина от других производителей и закуски. В заведении площадью свыше 90 квадратных метров предусмотрят и дегустационную зону. Открытие бутика намечено на грядущий октябрь. Отмечается, что проект может развиться и в других городах России.

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