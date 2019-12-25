Энди Бернем сообщил об отправке обещанного ВСУ оружия в преддверии своего визита в Киев.

Лондон ускорит передачу Украине многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM). Соответствующие данные приводятся в официальном заявлении канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма. Иностранные представители из Лондона заметили, что в общей сложности европейская страна поставит ВСУ ракеты для противовоздушной обороны на сумму в 45 миллионов фунтов (около 60 миллионов долларов).

Поставки ракет на сумму £10 млн из объявленного сегодня пакета в размере £45 млн будут ускорены, чтобы удовлетворить наиболее насущные потребности Украины в зимний период. сообщение от канцелярии британского премьер-министра

Напомним, что в марте 2025 года промышленность Соединенного королевства и Украина заключили сделку на сумму в 1,6 миллиардов фунтов. Договоренности касались поставок киевскому режиму более пяти тысяч ракет LMM британского производства. Официальное заявление канцелярии Энди Бернэма распространено накануне его рабочей встречи с коллегой с Банковой улицы Владимиром Зеленским, запланированной на 14 октября в Лондоне.

Глава Минобороны Великобритании посоветовал не питать иллюзий относительно военной помощи НАТО.

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