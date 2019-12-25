По данным газеты, власти работают над предложениями по ограничению действия законов о правах в тех сферах, где судебные органы «перестарались» с его применением.

Британия отказывается от общеевропейских норм в области прав человека. Об этом сообщает газета The Sunday Telegraph.

Власти точно приняли решение исключить из закона о правах человека пункты 1998 года. Таким образом, мигранты и беженцы не смогут избежать депортации. При этом, нововведение позволяет защитить британских военных от обвинений, которые связаны с их деятельностью за границей. Издание не исключает, что поправки в закон приведут к новым противоречиям с Евросоюзом. Брюссель настаивает на том, чтобы Лондон выполнял закон о правах человека и Европейской конвенции по правам человека. Это позволяет обеспечить правовое сотрудничество после выхода Великобритании из состава Евросоюза.

Напомним, Великобритания покинула Евросоюз 1 февраля 2020 года. Брюссель и Лондон договорились, что на Соединенное Королевство до конца текущего года будут распространяться все европейские нормы. Продлевать срок переходного периода британские власти отказались.

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