Британцы выпустили елочные игрушки с алкогольным содержимым

В преддверии Нового года в Англии уже запустили производство елочных шаров с необычным "сюрпризом" внутри.

В Великобритании решили совместить приятное с еще более приятным и создали алкогольные елочные украшения. В ближайшее время в магазинах страны появятся игрушки, наполненные виски, джином и водкой.

За создание необычных елочных аксессуаров отвечает вино-водочное предприятие Lakes Distillery. Их разработчики предложили концепцию стеклянных шаров, в которых находится алкогольная продукция. За набор из шести украшений, в каждое из которых помещается около 50 миллилитров англичанам придется заплатить 41 доллар. Создатели отмечают, что товар можно использовать неоднократно. Кроме того, желающие смогут приобрести “сюрприз” с увеличенным объемом до 200 миллилитров.

Уже сейчас игрушки продаются на заводе-изготовителей, но компания планирует запустить доставку по всему миру.