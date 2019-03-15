Бригадир из группировки Воеводина пойман спустя годы после убийства мигранта

В Петербурге задержали мужчину который участвовал в расправе над мигрантом в 2003 году.

В Санкт-Петербурге заключили под стражу 42-летнего бригадира, которого считают участником неонацистской группы Алексея Воеводина. По данным следствия, мужчина принимал участие в нападении на иностранного гражданина на улице Марата в 2003 году.

Установлено, что мигранту были нанесены множественные ножевые ранения и другие травмы, от которых он скончался. Следствие квалифицирует случившееся как преступление, совершенное на почве расовой ненависти.

Арестованный, по материалам дела, входил в состав устойчивой группы, действовавшей в Петербурге в начале двухтысячных годов. Сейчас мужчине предъявлено обвинение, и он помещен под стражу по решению суда.

Фото: Piter.tv