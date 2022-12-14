Бригада медиков погибла в ДТП под Томском

В аварии скончались 4 человека.

Бригада медиков из местного перинатального центра погибла в ДТП под Томском. Жертвами трагедии стали все врачи, которые находились внутри кареты скорой помощи. Известно, что они спешили в село Зыряновское, так как поступил вызов от роженицы. Инцидент на дороге произошел в районе Турунтаевского поселения. Очевидцы отметили, что машина на полном ходу врезалась в КамАЗ. После этого автомобиль с медиками загорелся. Правоохранительные органы уточнили, что погибли двое мужчин и две женщины (шофер и медицинский персонал). Шофер большегрузного транспорта отделался легкими травмами.

В ГИБДД уточнили, что автомобильная авария произошла на 46 км автодороги Томск-Мариинск. По предварительным данным, водитель грузовика двигался со стороны села Турунтаево, в это время карета скорой помощи двигалась из Томска в направлении города Асино. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Грузовик с ананасами перевернулся под Нижним Новгородом.

Фото и видео: Telegram / 112