Бригада "Теплосети" отремонтировала трубопровод, который прорвало на Маршала Захарова

Как рассказали в пресс-службе "Теплосети", при отсутствии тепла и горячей воды необходимо обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

На улице Маршала Захарова бригада "Теплосети" отремонтировала повреждённый участок трубопровода. После коммунальной аварии жители нескольких домов остались без тепла и горячей воды. Более того, двор одного из домов затопило.

На данный момент специалисты заменили более шести метров дефектного участка. Также они провели диагностику и подключили новый трубопровод. Система отопления вернулась к работе в штатном режиме.

Как рассказали в пресс-службе "Теплосети", при отсутствии тепла и горячей воды необходимо обратиться в управляющую компанию для настройки внутридомовых систем.

Коммунальная авария на Маршала Захарова произошла в ночь на понедельник, 13 декабря, в 2:55. Во дворе дома 17 прорвало трубу и залило все водой. В зону аварии попали несколько автомобилей, однако признаков повреждений обнаружено не было.

Ранее на Дунайском проспекте около школы прорвало трубу. Жильцы ближайших домов отмечают, что горячую и холодную воду пока не отключили.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Victoria Chalik